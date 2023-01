La gran jugada de José Corbacho en el último segundo: ¡Ni Pablo se lo esperaba!

Los invitados al Duelo de Campeones de 'Pasapalabra' están demostrando que están a la altura de estos históricos concursantes. Se están entregando al máximo y sólo hay que ver lo que ha hecho José Corbacho en la 'Sopa de Letras'.

Pablo Díaz se había queda estancado en el penúltimo panel, sin ver las dos respuestas que quedaban relativas a ciudades de América del Norte. Había visto Salem pero el tiempo se agotaba sin poder encontrar más.

Entonces, ha pasado su turno a José Corbacho, que ha aprovechado la oportunidad para sorprender literalmente en el último segundo. In extremis, ha visto Reno y Miami. "He estado pero no me acuerdo cuándo", ha bromeado sobre esas dos ciudades. ¡Para quitarse el sobrero!