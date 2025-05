‘Se Fue’ la esperanza de Mamen Mendizábal en La Pista ante Secun de la Rosa: “Yo lo sabía”

Mamen Mendizábal y Secun de la Rosa han sido los encargados de inaugurar La Pista en este programa. La periodista y el actor han luchado cara a cara por ver quién tiene mejor oído musical y lograr la mayor cantidad de tiempo para sus equipos.

Secun, más rápido con el pulsador y con mucho acierto, ha resuelto correctamente escuchando tan solo un segundo. ‘Se Fue’, la mítica canción de Laura Pausini que reversionó con Rauw Alejandro en 2024.

Tras cantar y bailar al son del histórico tema, Mamen ha asegurado que sabía la respuesta, pero que le ha dejado ganar a su rival. “Perdóname, no me he dado ni cuenta”, ha respondido él irónicamente. ¡Así ha sido este momentazo!