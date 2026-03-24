Nuevo duelo en El Rosco: los nervios pueden con José en su estreno ante un Javier inflexible

Hasta este Rosco, Javier siempre se había enfrentado a Alejandro. Sin embargo, ha saltado la sorpresa en la Silla Azul y se ha producido un relevo que demuestra que nunca se puede bajar la guardia en Pasapalabra. Alejandro ha quedado eliminado después de 31 programas y ha dado el relevo a José, procedente de Murcia e ingeniero informático de profesión.

Por lo tanto, Javier y José han estrenado duelo, que ha resultado desigual por la inexperiencia del nuevo concursante. Además, el ahora veterano no ha bajado su listón, marcando un fuerte ritmo en la primera vuelta.

El primer fallo de José, tras un buen arranque, se ha producido en la L. El siguiente tropiezo ha llegado en su siguiente jugada, en la N. Con Javier terminando la Z con 21 aciertos, la remontada se antojaba difícil. Quizá por eso, el madrileño se ha permitido un llamativo fallo al confundir “magnetófono” con “megáfono”.

Como El Rosco es impredecible, José ha buscado la gesta. Ha llegado a 17 letras en verde, pero un nuevo error ha teñido de rojo una más. Cuando Javier ha sumado un nuevo acierto, se ha certificado el desenlace y su victoria. ¡No te pierdas este duelo en el vídeo!