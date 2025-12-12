Antena3
Mejores momentos | 12 de diciembre

El emotivo regreso de Antonia San Juan a Pasapalabra: cuenta con optimismo la última hora sobre su salud

“Hay muy buen pronóstico”, le ha asegurado la actriz a Roberto Leal, revelando que ya está a punto de terminar el tratamiento contra su cáncer.



Alberto Mendo
Publicado:

Roberto Leal ha descrito como “un honor” tener de nuevo a Antonia San Juan en Pasapalabra. El inicio de su nueva visita ha tenido un tono especialmente emotivo, tanto al inicio del programa como cuando el presentador se ha detenido a charlar con ella antes de El Rosco. La actriz ha actualizado la información sobre su estado de salud, señalando que el tratamiento contra el cáncer que se le diagnosticó “está yendo muy bien”.

“Al final de este mes, el día 30, hago la sexta quimio”, ha especificado la actriz, dando a entender que ya está en plena recta final de esta medicación. Además, ha manifestado su optimismo: “Hay muy buen pronóstico”. Ella misma ha explicado sobre el cáncer: “Me atacó pero no de manera muy frontal, ha sido decoroso”.

La demostración de que Antonia dejará pronto esta etapa atrás es la gran cantidad de proyectos en sus manos. “Dicen que el trabajo es salud, tienes por delante lo más grande”, ha afirmado Roberto, que ha dado pie a conversar sobre teatro, cine… ¡No te pierdas esta charla en el vídeo!

