El dulce reencuentro entre Roberto Leal y Ana Guerra: “Si queréis, os dejamos solos”

En Pasapalabra, hay visitas que ilusionan de forma especial a Roberto Leal. Hace un par de semanas se produjo su reencuentro con Raoul Vázquez, y ahora la invitada que ha regresado es Ana Guerra. En esta ocasión participa sin Víctor Elías, con quien dejó en el plató algunos de los momentos más románticos que se han vivido en el concurso.

Quizá por esa ausencia, los piropos de la cantante han ido para el presentador. “Te estaba observando y cada vez te veo más joven, yo te veo como cumplir para atrás, más guapo”, le ha dicho. Roberto, lejos de ruborizarse, lo ha aceptado con naturalidad: “Puede ser, ¿verdad?”. Y ha explicado: “Es que hago mucho deporte, me cuido bien, las proteínas que me tomo me las tiro por la cara…”.

El sevillano ha querido después corresponder las bonitas palabras de Ana: “Tú también, encantado de tener aquí”. Han creado una atmósfera tan dulce que Luis Piedrahita les ha acabado preguntando: “Si queréis, os dejamos solos”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!