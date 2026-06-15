El desternillante duelo entre María Esteve y Secun de la Rosa en La pista: “¿Por qué me dejas hacer esto?”

Contar con María Esteve y Secun de la Rosa en Pasapalabra es garantía de risas aseguradas cada tarde. Está vez, ambos se veían las caras por primera vez en La Pista y la expectación era máxima.

La actriz ha sido la encargada en estrenar el pulsador siendo más rápida que su rival. Sin embargo, de poco le ha servido porque su intento por adivinar la canción ha sido en vano: “¿Por qué me dejas hacer esto?”, le ha dicho a Roberto Leal entre risas después de que este le hiciese cantar un tema equivocado.

Secun, que sí sabía de qué canción se trataba, pero no estaba consiguiendo sacar el titulo ni ninguna frase de la letra, ha terminado llevándose el gato al agua tras mucho sufrir. ¡No te pierdas este momentazo!

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