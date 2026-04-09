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Mejores momentos | 9 de abril

La desternillante ‘amenaza’ de Silvia Marty a Fernando Romay tras su pulla en La Pista: “Espérame fuera”

La actriz se ha picado cuando el exjugador de baloncesto le ha arrebatado dos segundos en la prueba musical.

La desternillante ‘amenaza’ de Silvia Marty a Fernando Romay tras su pulla en La Pista: “Espérame fuera”

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Este programa era el último en el que se enfrentaban Silvia Marty y Fernando Romay en la pista. Los invitados lo han dado todo para sus equipos y han protagonizado unos duelos tan divertidos como inolvidables en La Pista.

Esta vez, en su último cara a cara, ambos luchaban por hacerse con el libro de Pasapalabra y, como no podía ser de otra manera, el pique ha sido aún mayor que en anteriores días.

Cuando Fernando ha logrado resolver por dos segundos, le ha preguntado a su rival de manera irónica si era de Canarias porque siempre adivina las canciones más tarde. Ella, entre risas, le ha dicho: “Espérame fuera”. ¡No te lo pierdas!

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