Javier se deja llevar por ‘La vida loca’ en una nueva exhibición de su voz en Pasapalabra

“¡Qué elegante!”, ha asegurado Roberto Leal, que se estaba relamiendo con esta canción desde que ha sabido que era la que les tocaba a los concursantes en La Pista.

Alberto Mendo
Publicado:

Javier promete regalar a los espectadores de Pasapalabra momentos muy especiales en La Pista gracias a su voz. El destino ha querido que haya acertado una canción preciosa: “De las que, si tuviéramos una cremallera en el cuerpo, nos rebañarían el alma”, ha descrito Roberto Leal. Así, el concursante ha protagonizado un momento tan mágico como el de la primera exhibición que hizo con la versión española de ‘All by myself’.

2-Asombra

Javier asombra con su voz en La Pista

Los concursantes han viajado hasta el año 1997 y el primer fragmento ya ha dejado emocionados a todos en el plató. Javier no recordaba la letra a la perfección, pero sí la suficiente del estribillo para recordar que es tenor y que se ha dedicado profesionalmente a la ópera.

En frente, Alejandro no ha podido hacer más que disfrutar del talento de su rival. Además, Javier ha hecho pleno. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

