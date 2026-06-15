La confesión de Roberto Leal en el duelo central de La Pista: “Es una canción que he disfrutado y he sufrido”

El duelo central de La Pista siempre es uno de los grandes momentazos de la tarde. En él, los concursantes luchan cara a cara por conseguir más segundos que el otro en el único enfrentamiento directo antes de El Rosco.

En esta ocasión, Roberto Leal ha advertido que debían adivinar una canción que él mismo ha disfrutado y sufrido a partes iguales. Los jugadores, por su juventud y por no tener hijos no sabían cuál era pese a que es un tema infantil de los más conocidos.

Finalmente, teniendo el título en español, David ha conseguido resolver. El presentador que, muy a su pesar, ha tenido que recordar aquella oscura época de su vida, ha bailado al son de ‘Baby Shark’ pero sin esbozar ninguna sonrisa. ¡Desternillante!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas