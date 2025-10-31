¿Truco o trato? Manu y Rosa ponen suspense a El Rosco por Halloween con un bote que asusta: 2.326.000 euros

Con Manu y Rosa como concursantes de Pasapalabra, cada tarde puede considerarse de Halloween porque lo hacen de miedo en El Rosco. Tratándose de este día en concreto, los dos han puesto aún más suspense a su duelo, al estilo Alfred Hitchcock, a quien el concursante madrileño ha hecho un guiño con su camiseta. Además, no todos los días se tienen como invitados a cuatro personajes de terror: King África, Lucía Hoyos, Cósima Ramírez y Óscar Martínez se han convertido en Fétido, Carrie, la Reina Malvada y Frankestein.

Entre truco o trato, Manu y Rosa se han decantado por el truco. Tras una primera vuelta con buenas jugadas en ambos atriles y sin fallos, el concursante madrileño ha tomado la iniciativa y se ha escapado hasta los 21 aciertos. Rosa ha ido tras sus pasos y ha conseguido alcanzarle. Sin embargo, como en el programa anterior, quedaba la sensación de que ninguno iba a conformarse, quizá por desconfianza y pensando que al otro aún le quedaba algún as.

Rosa ha arriesgado y ha fallado, lo que ha derivado en un desenlace lleno de suspense. Ya necesitaba como mínimo sacar una de las tres letras que le quedaban, una jugada de la que también dependía Manu para su táctica final. ¡Revive todo el suspense de este Rosco en el vídeo y descubre cómo termina!