Mejores momentos | 4 de febrero

La anécdota de Rosa al dar las gracias a los invitados de Pasapalabra: “Soy una simple concursante”

La concursante se ha metido en un pequeño jardín al desear a la actriz Candela González que, tras esta primera visita, regrese al programa.

Alberto Mendo
Manu y Rosa suelen ser de pocas palabras antes de empezar a jugar El Rosco, aunque hacen una obvia excepción cada tres programas para despedirse de cada cuarteto de invitados que les ha ayudado. Primero ha sido el concursante madrileño quien les ha dado las gracias, dedicando su tradicional poema a Marwán, Elena Furiase, Javier Veiga y Candela González.

El último poema de Manu en Pasapalabra para despedir a los invitados: “Los dulces no a-Marwan”

A continuación, Rosa también ha destacado “el placer” de haberse reencontrado con Javier y Elena y de haber conocido a Marwán y Candela. En el caso de la joven actriz alhaurina, ha sido su primera vez en Pasapalabra y la concursante ha deseado que vengan muchas más. Sin embargo, al hacerlo, se ha hecho un pequeño lío que se ha convertido en anécdota.

“Yo no tengo mucho control…, nada de control sobre quien viene, y no sé si estaré aquí cuando vuelvas, pero ojalá quieras volver”, ha afirmado Rosa. Consciente del jardín en el que se había metido, la coruñesa ha matizado con una sonrisa: “Soy una simple concursante”. “Bastante tenéis con ser simples concursantes”, ha apostillado Roberto Leal, aportando simpatía a este momento. ¡Dale al play y revívelo!

El concursante ha reconocido que tiene una espinita clavada relacionada con la música, una anécdota que ha marcado toda la charla en la mesa al comienzo de este programa.

