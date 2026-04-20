La canción que le sirve a Roberto Leal para reivindicarse: “Gracias, Lady Gaga”

¿Quién es el mejor presentador? Con la visita de Iñaki Urrutia a Pasapalabra, Roberto Leal ha comenzado un divertido pique. Por supuesto, ha tratado de reivindicarse y, además, ha encontrado la canción perfecta en La Pista. Ha ocurrido justo después del pleno que Javier ha firmado en la prueba musical, con sorpresa incluida: haciendo la versión lírica de ‘Laura no está’, de Nek.

Como Iñaki también había acertado a la primera en su duelo, había expectación por saber si Luis Merlo o Luz Valdenebro iban a completar el triplete. Sin embargo, su tema se les ha resistido un poco más. La clave la ha dado el segundo fragmento. Luz ha tenido que esperar el rebote, pero ha dado en el clavo con ‘Alejandro’.

Después, Roberto ha señalado un detalle de la letra: su nombre sale en la letra de esta canción. Bromeando, ha afirmado que la artista hace una dedicatoria “a los mejores presentadores de televisión internacionales”, entre los que “no dice Iñaki”. “Gracias, Lady Gaga”, ha dicho el sevillano al sentirse reconocido. ¡Dale al play!