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La pista de Sonsoles Ónega sobre cómo guarda a la reina Letizia en su móvil: "Va por días"

La presentadora de Y ahora Sonsoles ha sorprendido al admitir que el contacto de la reina Letizia en su agenda “va por días”, aunque ha preferido no revelar el nombre concreto.

La pista de Sonsoles Ónega sobre cómo guarda a la reina Letizia en su móvil: "Va por días"

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Sonsoles Ónega es una de las periodistas más reconocidas del periodismo y no es un secreto su amistad reina Leticia: “Eres su amiga desde hace años, incluso antes de ser princesa, ¿cómo la tienes guardada en el móvil?”, preguntó uno de los colaboradores. Una curiosidad que rápidamente despertó el interés en el plató y que prometía una confesión interesante.

Sin embargo, la presentadora esquivó la respuesta con una sonrisa: “No os lo voy a decir”. Lejos de quedarse ahí, Sonsoles soltó una pista que encendió aún más la intriga: “Además va por días”, dejando caer que el nombre con el que guarda a la reina Letizia en su móvil cambia con el tiempo.

Las especulaciones no tardaron en dispararse entre los colaboradores, que insistieron en saber si existe algún mote especial o clave secreta para referirse a la reina en su agenda. Pero la periodista se mantuvo firme y no reveló ningún detalle más.

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