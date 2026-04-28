Antonio Banderas comparte este momento íntimo en familia junto a Melanie Griffith: "Mi ex-esposa y amiga eterna"

Antonio Banderas ha dejado su Málaga natal, donde reside ahora, por unos días para volver a Los Angeles donde reside su hija Stella y su exmujer Melanie Griffith.

El actor vivió en la meca de Hollywood durante muchos años cuando se trasladó hasta allí para convertirse en una estrella internacional. Pero tras divorciarse de Melanie Griffith, Banderas regresó a España donde compagina sus trabajos como actor con el teatro que tiene en Málaga.

Una vez en LA, Antonio ha sido fotografiado por los paparazzimuy feliz paseando del brazo de Melanie tras salir de un restaurante.

Aunque, él mismo ha querido compartir con sus seguidores de Instagram una instantánea muy familiar: "Un bonito y divertido momento ayer en Los Angeles con mi yerno Alex, mi hija Stella y mi ex-esposa y amiga eterna, Melanie", escribe.

Y es que, Antonio Banderas siempre ha mantenido una relación excelente con la madre de su hija de la que se divorció en 2015 tras casi 20 años casados.