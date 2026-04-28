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Sonsoles Ónega confiesa cómo es detrás de las cámaras y su momento más embarazoso

Sonsoles Ónega es una presentadora todoterreno y no hay nada que se le resista. Así lo ha demostrado muchas veces en directo... ¡Y detrás de cámaras!

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Óscar Martín
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Estamos acostumbrados a ver a Sonsoles Ónega cada tarde en Antena 3, a conocer su mundo bibliográfico como en su última novela 'Llevará tu nombre', etc. La presentadora no necesita guion ni hay nada que se le resista.

Así lo demuestra también detrás de cámaras, en las redes sociales del programa Y ahora Sonsoles. Se la puede ver bailar, sumarse a un trend viral,... y comprobar como suele "robar" algún que otro picoteo a sus compañeros de la redacción.

Sonsoles Ónega es testigo de sucesos paranormales que ocurren en el plató. Hemos hecho un repaso de los momentos más especiales que no siempre se ven en cámara.

Además, Laura, una telespectadora le ha mandado un saludo y le ha lanzado una pregunta sobre un momento 'tierra, trágame' a la que ha respondido: "Mi momento favorito fue con Paulina Rubio".

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