Inédito en Pasapalabra: Roberto Leal rompe la norma en La Pista ante el bloqueo de los concursantes

Parecía inevitable que la canción que les ha tocado a Javier y a David en este duelo en La Pista se les resistiera tanto. Se veía venir en cuanto Roberto Leal les ha dado el año: ¡este mismo 2026! Sin embargo, a Adriana Torrebejano y a Sergio Pazos se les ha resistido igual su viaje a los años 70 con ‘Soy rebelde’, de Jeanette.

Tanto Roberto Leal como los invitados han justificado a los concursantes por el tiempo que tienen que dedicar a estudiar y que les ha privado de escuchar música en estos meses. Por eso, el presentador ha tenido que darles el título con otras palabras. Esta pista suele ser decisiva, pero en esta ocasión les ha complicado encontrar la alternativa a ‘No soy bueno en tenerte odio’, igualmente en seis palabras. Ninguno ha dado aún con la respuesta acertada.

Ya con sólo un segundo en juego, Roberto ha sorprendido al romper las normas de la prueba con un gesto. “No lo hacemos nunca, pero estoy juguetón”, ha afirmado al ver a los dos concursantes tan atascados. De forma excepcional, el presentador les ha dado la mitad del título correcto. Sólo gracias a esta ayuda, David ha logrado superar el bloqueo y resolver el duelo. ¿De qué canción se trata? ¡Dale al play y descubre este insólito momento!