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Mejores momentos | 27 de abril

¿Qué opinarán en Argentina? El lapsus de Nuria March con Leo Messi en Pasapalabra

La empresaria, que ha reconocido su falta de conocimientos futbolísticos, ha cambiado la nacionalidad del delantero argentino.

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¿Qué opinarán en Argentina? El lapsus de Nuria March con Leo Messi en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Para los aficionados al fútbol, parece un dato de cultura general la nacionalidad de los jugadores. Sin embargo, no es un detalle tan obvio para todos y lo ha demostrado el lapsus que ha protagonizado Nuria March en Pasapalabra. Ha ocurrido durante la prueba Palabras Cruzadas, dedicada esta vez a deportistas olímpicos y sus respectivos países.

Hay que señalar que el fallo de la empresaria no ha sido el único del equipo azul. César Cadaval ha tropezado con la nacionalidad de Ian Thorpe y Cathy Freeman, y David lo ha hecho después con Rosa Mota y Fernanda Ribeiro. El turno le ha llegado a Nuria, que se ha encontrado a Leo Messi y Manu Ginobili. Más por el futbolista que por el jugador de baloncesto, parecía obvio que la respuesta es Argentina. Sin embargo, les ha cambiado la bandera: “Portugal”.

La invitada se ha dado cuenta de que cometía un error inevitable y probablemente llamativo para muchos espectadores. Después, se ha justificado: “No sé nada de fútbol”. ¡Dale al play!

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