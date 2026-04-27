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Mejores momentos | 27 de abril

Roberto Leal flipa en Pasapalabra con el perro de Javier: “Si me dices que se llama Bote, me muero”

El concursante ha asegurado que tiene “la perrita más culta de España” y ha reconocido hasta dónde llega su pique con David: “Ya no duermo por las noches”.

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Roberto Leal flipa en Pasapalabra con el perro de Javier: “Si me dices que se llama Bote, me muero”

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Alberto Mendo
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Con lo difícil que es llegar a 23 aciertos, Javier y David volvieron a hacerlo y a la vez en el pasado Rosco, por lo que el duelo se saldó con un empate que les ha permitido un arranque tranquilo en este programa. Los dos concursantes han analizado sus enfrentamientos, marcados por esa gran igualdad.

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Es tanta la exigencia mutua que Javier ha afirmado: “Ya no duermo por las noches”, en referencia a que piensa que probablemente su rival esté estudiando y tiene que rendir a ese alto nivel. Los dos han reconocido que estudian mucho y Samantha Vallejo-Nágera ha querido saber con exactitud cuántas horas al día. “Todas las que no dormimos”, ha respondido David.

En esa línea, Javier ha asegurado: “Estoy estudiando todo el tiempo que no estoy paseando a mi perrita, y a veces hasta cuando la paseo”. Por eso, ha apostillado: “Es la perrita más culta de España”. Ya con curiosidad, Roberto Leal le ha preguntado el nombre de su mascota: “Me dices que se llama Bote y me muero aquí ahora mismo”. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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