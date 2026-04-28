Idilio entre Adriana Torrebejano y Bruce Willis en Pasapalabra: ¡pleno en Palabras Cruzadas!

Adriana Torrebejano ha regresado a Pasapalabra más fuerte que nunca. Al comienzo del programa ha explicado el orgullo que ha sentido al ver su nombre en alguna de las pruebas, particularmente en Una de Cuatro, lo que le da ya otro caché en su carrera y como invitada. No obstante, tenía que demostrar jugando que está en forma. En La Pista ha salvado la victoria casi por la mínima al haber tardado en reconocer ‘Soy rebelde’, de Jeanette.

Mucho mejor se le ha dado Palabras Cruzadas. De hecho, ha firmado un pleno tan contundente que ni Javier ha tenido que intervenir, un panel completo que ha contrastado con la agonía que acababa de vivir el equipo azul con películas de Leonardo DiCaprio. En el caso del equipo naranja, el objetivo era completar los títulos de éxitos de Bruce Willis.

Adriana ha demostrado que es una especialista en el cine de esta estrella hollywoodiense porque no ha parado de acertar desde ‘El sexto… sentido’ hasta ‘El último boy… scout’. La actriz ha dejado a todos impresionados con este idilio de cine. “Ella es así”, ha aplaudido Roberto Leal. ¡No te lo pierdas en el vídeo!