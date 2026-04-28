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La Princesa Leonor elige la universidad Carlos III para estudiar Ciencias Políticas: "La gente está entusiasmada y no va a tener ningún tipo de problema"

Tal y como comunicó la Casa Real, la princesa de Asturias va a ser una de los 30 alumnos del Grado de Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III, ubicada en Getafe.

Imagen de la princesa Leonor

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Alba Gutiérrez
Publicado:

La princesa de Asturias va a ser una de los 30 alumnos del Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, en Getafe. Así lo ha anunciado la Casa Real en un comunicado. Tras analizar varias alternativas, los Reyes y la heredera han tomado la decisión de cursar un grado de cuatro años en una universidad pública.

En cuanto a las asignaturas del Grado, se incluyen Ciencia Política, Humanidades, Derecho, Economía, Sociología, Historia y Relaciones Internacionales. Asimismo, entre los profesores destacados se encuentra Pablo Simón, politólogo habitual en las tertulias de La Sexta. De esta forma, Leonor será una más dentro del campus de Getafe.

Precisamente, los alumnos que estudian en dicho campus han hablado sobre la futura admisión de Leonor. Tal y como ha detallado la reportera de Más Espejo, "hay mucha expectación y curiosidad" y han opinado sobre la llegada de Leonor a las aulas de la facultad de Ciencias Políticas. Varios alumnos han afirmado que "es un gran paso para ella y un paso para nosotros", aunque "las notas de corte subirán en esa carrera". Otros consideran que se "va a integrar bien", creen que "no va a tener ningún problema porque todo el mundo llega con ganas de hacer amigos".

Desde el plató de Más Espejo se preguntan si los compañeros no van a estar fotografiando a la princesa y han puesto como ejemplo a Máxima de Holanda. Susanna Griso ha detallado que cuando vino a España porque estaba amenazada por la macromafia se "respetó y sus compañeros no le hacían referencia a eso". También Lorena ha explicado que "cuando Felipe VI estudiaba en la universidad, hubo un respeto absoluto y un pacto tácito entre los medios el día que se cuadró desde la Casa del Rey que se hicieran fotos". Por otro lado, Carmen Ro destaca que hay un "cambio sustancial" desde cuando estudió Felipe a cuando lo va a hacer Leonor que es el "móvil". No obstante, considera que los "alumnos lo van a respetar y no va a haber ningún tipo de problema".

Además, Toni Cantó espera que "Leonor se encuentre con una facultad menos cochambrosa que la Complutense de Madrid", ya que "no se puede mantener una universidad a base de pintadas".

"No va a tener ningún tipo de privilegio, va a hacer una carrera completa"

Sobre esta noticia hemos hablado con Paco Marhuenda, director de La Razón y presidente del Consejo Social de la Universidad Carlos III. Marhuenda ha detallado que "es una gran elección por parte de la Casa Real porque la Carlos III es una universidad muy equilibrada, que busca la excelencia y es la más prestigiosa". No obstante, ha explicado que no podrá ser profesor de Leonor porque "no puede ser profesor en la misma universidad donde es presidente del Consejo Social".

Ha afirmado que la princesa "no va a tener ningún problema" y se "respetará su privacidad". Asegura que la gente está "entusiasmada" y Leonor no "va a tener ningún tipo de privilegio".

La princesa de Asturias ha accedido a este Grado por ser alumna extranjera y no a través de la selectividad o PAU. En concreto, este detalle ha dado que hablar, pese a "la dificultad del proceso, ya que hay que tener muy buenas notas para entrar por esa vía". Para Paco, esta "polémica no tiene ningún sentido", ya que "el sistema universitario español es muy transparente". Además, considera que "ella jamás aceptaría ningún tipo de privilegio y va a hacer una carrera completa donde tiene clases de Derecho, de Ciencias Sociales o de Historia".

Ha asegurado que a la facultad no le va a suponer nada porque para entrar a una universidad pública "necesitas una nota de corte" y detalla que no va a pasar nada en el "terreno de los móviles". Ha explicado que también los alumnos "van a ser respetuosos, al igual que los profesores".

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