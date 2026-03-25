Brutal estreno de Neli en el ¿Dónde Están?: “Con el miedo que yo le tenía”

Neli ha llegado a Pasapalabra con muy buenas sensaciones. La guinda en las pruebas antes de El Rosco la ha puesto en el ¿Dónde Están?: ha firmado un pleno que ni ella misma se creía. De hecho, ha terminado acumulando más segundos que Javier. La nueva concursante, pontevedresa e historiadora, ha ido demostrando desde la Silla Azul que está muy bien preparada.

En el ¿Dónde Están?, Neli ha jugado después de que Javier lograra completar su panel. Cuando le llegaba el turno al equipo azul, se ha podido ver cómo Chema Martínez, ya un invitado veterano, trataba de darle algunos consejos para afrontar la prueba. Es un misterio lo que el deportista le ha contado o si ella le ha hecho caso, lo cierto es que la debutante ha ido hilando números en su segundo turno... ¡y ha hecho pleno!

Su reacción, llena de incredulidad, ha sido una de las grandes imágenes de la tarde. “Con el miedo que yo le tenía a esta prueba”, aseguraba. De hecho, a Roberto Leal le ha dicho que ha sido “suerte”, pero pocos lograr esta gesta en su primera vez. ¡Dale al play!