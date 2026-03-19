Alejandro pasa de la euforia al suspense en el ¿Dónde Están?: “Tenemos que recurrir al VarPalabra”

Hacía tiempo que no ocurría: Roberto Leal ha tenido que recurrir al VarPalabra y esperar su decisión para confirmarle a Alejandro si había conseguido o no el pleno en el ¿Dónde Están?. El concursante ha dado su última respuesta al límite del tiempo, hasta el punto de que ese número no ha llegado a ponerse en verde.

Alejandro ha empezado a celebrar el pleno, pero Roberto ha tenido que frenar su euforia. “La última estaba muy ajustadísima en el último segundo”, ha aclarado el presentador. La presión era máxima porque Javier sí había resuelto su panel en una prueba que esta vez ha rendido homenaje a Rocío Jurado a través de dos de sus canciones: Punto de partida y Ese hombre.

Tras unos segundos de espera, Alejandro ha conocido la decisión del VarPalabra. ¿Entró o no ese último número al límite del tiempo? ¡No te lo pierdas en el vídeo!