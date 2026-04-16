El fallo de David enciende las alarmas en la Silla Azul: “Es como si me pasase un tráiler por encima”

David puede decir algo insólito en Pasapalabra y casi de forma literal: que se siente como si un tráiler le hubiera pasado por encima. La frase va más allá de la mera sensación de fatiga por haber sobrevivido a una complicada Silla Azul, y ya van dos veces seguidas del barcelonés en este examen tras su nueva derrota en el pasado Rosco.

El concursante realmente ha tenido un accidente con un tráiler… en forma de fallo cuando se jugaba la permanencia. Ese “remolque de un camión de grandes dimensiones” lo ha confundido con un tractor y ese tropiezo ha disparado la emoción en la prueba porque Manuel, el aspirante, también contaba ya con un error.

Por fortuna para David, pese a verse por unos instantes con un pie fuera de Pasapalabra, todo ha quedado en un susto. Justo en la siguiente jugada, Manuel ha fallado y el duelo ha quedado resuelto a favor del concursante. ¡Revive esta tensa Silla Azul!