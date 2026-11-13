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AlaZ | 13 de noviembre

Concentración máxima: David amaga con romper el empate a 23 con Moisés en AlaZ

David, que ha empezado a trompicones, ha terminado acelerando, marcando el listón a Moisés y hasta valorando sus opciones de ganar el bote de 1.276.000 euros.

Concentración máxima: David amaga con romper el empate a 23 con Moisés en AlaZ

Concentración máxima: David amaga con romper el empate a 23 con Moisés en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La igualdad sigue marcando el duelo en AlaZ entre los dos concursantes de Pasapalabra. David ha pasado de un arranque dubitativo a tomar la iniciativa, mientras que Moisés ha sabido responder a su desafío de los 23 aciertos. Se ha repetido el listón del pasado programa, aunque el barcelonés ha puesto emoción en su último turno amagando con ir a por el bote de 1.276.000 euros.

David ha comenzado la prueba con una gran segundada pero con ciertas dificultades, pero poco a poco ha encontrado el ritmo hasta enlazar una gran racha de respuestas correctas. Así, ha pasado de un 16-5 desfavorable a un 20-18 por delante de Moisés. Y en su siguiente turno ha puesto en jaque con su rival sumando tres aciertos más, sin decidir aún plantarse.

Moisés, que hasta ese momento había jugado cómodo, ha sentido que recaía en él toda la presión. En un turno de mucha tensión, el alfareño ha conseguido llegar al empate. Sin embargo, aún le quedaban 16 segundos a David… y podía pasar de todo. ¡Revive este duelo de titanes en el vídeo!

Las palabras más difíciles de hoy

Las respuestas más complicadas de David:

  • Con la B > Apellido del antropólogo autor del libro Las emociones entre los mayas: Bourdin
  • Con la P > Título de la obra literaria artúrica de principios del siglo XIII también conocida como El alto libro del Graal: Perlesvaus

Las respuestas más complicadas de Moisés:

  • Con la C > Apellido del economista autor del libro Más allá de la focalización: Chacaltana
  • Contiene la Y > Nombre del personaje legendario de la antigua China y considerado el inventor de las primeras viviendas: Youchao
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