DECLARACIÓN
Sheila Casas cuenta por qué desconfía al ligar por redes: "¿Y si es un asesino en serie, qué?"
Sheila Casas explica en La Mesa sus experiencias con las aplicaciones de ligar y las redes sociales y reconoce que no existe una fórmula para encontrar pareja.
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"Yo voy probando, probando, y de momento nada me encaja"
Sheila reconoce que no hay una fórmula para conocer a una persona y admite que ella misma sigue probando diferentes métodos: "Yo voy probando, probando, y pues de momento nada me encaja".
Cuenta que probó Raya durante ocho horas, pero terminó saturada. Además, coincidia con Máximo Huerta en una cosa, ambos se encontraban con un problema: "Todos me salían en Sidney o en Estocolmo".
Del cortejo tradicional al "fueguito" de Instagram
Sheila también habla de Instagram como una de las formas actuales de ligar, aunque reconoce que echa de menos el cortejo de antes: "Es que ha perdido todo este cortejo, que es que yo estoy muy chapada a la antigua".
"A mí me gustaba cómo era antiguamente, que tú te encontrabas, que se acercaban con vergüenza, mirándote y ahora ya es mirar así, ya es un fueguito", explica.
Y precisamente conocer a alguien por redes sociales le genera desconfianza: "No te conozco de nada" y "¿y si es un asesino en serie, qué?". Por eso, Sheila lo tiene claro: "Yo no quiero tener sexo contigo, quiero conocerte".
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