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“¡Vamos a comer juntos!”: la divertida conexión granaína entre Mika y Sonia

El coach ha recordado la especial conexión que mantiene con la ciudad después de descubrir que la talent vive en el Albaicín.

“¡Vamos a comer juntos!”: la divertida conexión granaína entre Mika y Sonia

“¡Vamos a comer juntos!”: la divertida conexión granaína entre Mika y Sonia

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Sonia ha terminado su actuación en las Audiciones a ciegas y, durante la conversación con los coaches, ha contado que vive en Granada. Una confesión que ha despertado inmediatamente el interés de Mika, que guarda una conexión muy especial con la ciudad.

El coach ha explicado que Granada fue el primer lugar que visitó cuando llegó a España y que una de las cosas que más le marcó fueron las tapas del Albaicín. La casualidad ha ido todavía más lejos cuando Sonia ha revelado que, precisamente, vive en este famoso barrio granadino.

Mika no ha dejado pasar la oportunidad para tratar de convencerla de que se una a su equipo y le ha hecho una propuesta de lo más directa: “¡Vamos a comer juntos!”. Una divertida estrategia para conquistar a Sonia que ha terminado con la gastronomía granadina como protagonista.

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