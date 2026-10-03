“¡Vamos a comer juntos!”: la divertida conexión granaína entre Mika y Sonia

Sonia ha terminado su actuación en las Audiciones a ciegas y, durante la conversación con los coaches, ha contado que vive en Granada. Una confesión que ha despertado inmediatamente el interés de Mika, que guarda una conexión muy especial con la ciudad.

El coach ha explicado que Granada fue el primer lugar que visitó cuando llegó a España y que una de las cosas que más le marcó fueron las tapas del Albaicín. La casualidad ha ido todavía más lejos cuando Sonia ha revelado que, precisamente, vive en este famoso barrio granadino.

Mika no ha dejado pasar la oportunidad para tratar de convencerla de que se una a su equipo y le ha hecho una propuesta de lo más directa: “¡Vamos a comer juntos!”. Una divertida estrategia para conquistar a Sonia que ha terminado con la gastronomía granadina como protagonista.