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Mejores momentos | 20 de octubre

Antológico: David y Moisés reinventan ‘La jaca’ de Estrellita Castro entre yeguas, potras y caballas

Roberto Leal y los invitados han acabado entre lágrimas de la risa que han provocado los concursantes por sus sorprendentes fallos, cada cual más disparatado.

Antológico: David y Moisés reinventan ‘La jaca’ de Estrellita Castro entre yeguas, potras y caballas

Antológico: David y Moisés reinventan ‘La jaca’ de Estrellita Castro entre yeguas, potras y caballas

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David y Moisés han disputado su duelo más divertido, loco y hasta delirante en La Pista. Roberto Leal ha acabado echando alguna lágrima de tanto reír y los invitados también han alucinado con lo ocurrido. ‘La jaca’ de Estrellita Castro ha galopado y cortado el viento en Pasapalabra, no se sabe si caminito de Jerez pero seguro que por encima de los concursantes.

El caos ha comenzado ya cuando Roberto ha anunciado que la canción era del año 33. “¿Antes o después de Cristo?”, ha preguntado Moisés, mientras que David esperaba que el presentador matizara que iban a escuchar una versión posterior. Pero era tal cual: un tema de 1933. Casi todo el público lo ha reconocido con el primer fragmento, pero no los concursantes.

Ha sido tras el verso de la letra cuando han empezado a florecer sus ocurrencias: la mula, el gato montés, la yegua, la burra… ¡Y sólo acababan de empezar con su zoológico! Ha ido a peor cuando el presentador ha dado el título alternativo: “La yegua de mi propiedad”. Moisés ha sorprendido con “mi potra” y, después, una joya entre las respuestas: ¡mi caballa! David ha puesto el broche: “Yegua mía”. ¡Dale al play porque las risas están aseguradas!

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