Lucía Hoyos replica el legendario twist de Pulp Fiction y hace pleno en La Pista

Entre baile, nostalgia cinematográfica y mucho ritmo, Lucía Hoyos ha firmado uno de los momentazos de este Pasapalabra. Conseguir un pleno en La Pista tiene mucho mérito, pero hacerlo mientras se revive el legendario twist de Pulp Fiction añade un plus de estilo.

Es lo que había que acertar en este duelo: la mítica película interpretada por Uma Thurman y John Travolta. Lucía ha sido más rápida que Martín Fiz con el pulsador y no ha necesitado más que los primeros acordes de la canción. La actriz ha hecho su propia versión de la letra, ha dado el título y se ha dejado llevar por una de las escenas más icónicas de la historia del cine.

A la invitada le ha quedado “divino” el baile, como le ha dicho Roberto Leal, hasta el punto de que la chapa con su nombre ha salido por los aires. Así, su pleno ha terminado convirtiéndose en un pequeño homenaje a una de las secuencias más recordadas de la gran pantalla. ¡No te lo pierdas en el vídeo!