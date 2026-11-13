Francisco, testigo del falso aviso de bomba en Sevilla: "Se han metido 50 personas en mi bar por miedo"

Caos en España por las decenas de falsos avisos de bomba. Ayer, al menos diez avisos sembraban el pánico en diferentes puntos del país, como Sevilla, Madrid o Málaga. Hoy, se suman otros ocho.

La pregunta que todos se hacen es quién está detrás de los falsos avisos de bomba. Una cuestión que está siendo investigada por la policía a escasos días de las elecciones.

Francisco trabaja en un bar de Dos Hermanas (Sevilla) y nos ha contado cómo se ha vivido esta mañana el falso aviso de bomba. Según nos cuenta, ha ocurrido en la estación de tren, que está al lado de su local y que ha tenido que ser evacuada.

"Se han metido 40 o 50 personas en el bar por miedo", afirma Francisco, "había miedo porque aquí al lado hay casas, un colegio...". Un miedo que ha provocado la evacuación de la estación y que ha frenado la circulación de los trenes durante 40 minutos.