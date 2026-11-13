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Vecinos en contra de la vuelta a casa de 'La Rusa', la mujer del hombre huido en Oviedo: "No la queremos aquí"

'El Ruso', el hombre que colocó la mochila bomba mortal en Oviedo, continúa fugado. Su mujer, después de ser detenida, ha sido puesta en libertad y ha vuelto a casa.

Ruso

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Oviedo vivió momentos de gran tensión el pasado martes 10 de noviembre, a causa de un hombre de 62 años conocido como 'El Ruso'. Este hombre protagonizó un tiroteo en el que hirió a una adolescente de 17 años y, posteriormente, colocó una mochila bomba en el portal del edificio. La detonación acabó con la vida de un policía y dejó a otro agente gravemente herido.

El sospechoso consiguió escapar y aún permanece en paradero desconocido. Debido a su historial delictivo y a la peligrosidad que se le atribuye, las autoridades han puesto en marcha un amplio operativo de búsqueda en el que participan alrededor de 300 agentes.

Presidente de la comunidad de 'El Ruso'

Las investigaciones también se centraron en la pareja de 'El Ruso', que fue arrestada el día de la explosión. Sin embargo, esta ya ha quedado en libertad sin cargos y ha vuelto a casa.

"No la queremos aquí por nada del mundo, que se la lleven a otro lado", afirma Pepe, un vecino atemorizada, "es una persona non grata en la comunidad viendo lo que pasó". Los vecinos creen que va a dar problemas y piden que la trasladen.

Pepe apenas tiene a la mujer de El Ruso a dos plantas. "Por nada del mundo pensé que iba a quedar en libertad, para mí es cómplice 100%", advierte.

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