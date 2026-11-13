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Con Trancas y Barrancas

¿De quién es el padre? Eduard Fernández muestra sus dotes como investigador

El actor ha demostrado tener un increíble ojo en la sección de Trancas y Barrancas.

¿De quién es el padre? Eduard Fernández muestra sus dotes como investigador

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Uno de los intérpretes más reconocidos del panorama cinematográfico español, Eduard Fernández, ha sido el encargado de cerrar la semana en El Hormiguero. El actor ha conversado sobre su presente profesional y ha compartido algunas de las experiencias más curiosas que ha vivido delante y detrás de las cámaras.

Con motivo de la película que había acudido a presentar, Trancas y Barrancas han preparado una sección en la que el invitado debía adivinar de qué famoso era el padre o madre la persona de la foto que le mostraban.

Eduard ha dejado que claro que, además de un increíble intérprete, podría pasar perfectamente como un investigador porque ha adivinado la gran mayoría de supuestos que le han planteado. ¡No te lo puedes perder!

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