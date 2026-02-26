¡Duelo de pareja! Mario Vaquerizo y Alaska se dan ‘Bambú’ en La Pista

Mario Vaquerizo y Alaska han vuelto a Pasapalabra después de sus problemas de salud por todo lo alto. Sin embargo, lo han hecho en equipos diferentes, por lo que les tocará verse las caras cada día en La Pista.

En esta ocasión, ninguno de los dos ha sido capaz de identificar la canción de primeras pese a que Roberto Leal les garantizaba que la conocían. La pareja estaba de lo más perdida y ha tenido que volver a escuchar un trozo más para identificar que se trataba de su amigo Miguel Bosé.

Alaska, al escuchar parte de la letra, ha elogiado su capacidad para escribir, pero no ha caído que se trataba de él hasta que, finalmente, ha conseguido resolver y bailar, junto a Mario, el ‘Bambú’ del artista. ¡Imperdible!