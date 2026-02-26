Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 26 de febrero

¡Duelo de pareja! Mario Vaquerizo y Alaska se dan ‘Bambú’ en La Pista

La pareja ha rendido homenaje a su amigo Miguel Bosé en la prueba musical de Pasapalabra.

1-Bambú

El duelo de pareja entre Mario Vaquerizo y Alaska

Publicidad

Mario Vaquerizo y Alaska han vuelto a Pasapalabra después de sus problemas de salud por todo lo alto. Sin embargo, lo han hecho en equipos diferentes, por lo que les tocará verse las caras cada día en La Pista.

En esta ocasión, ninguno de los dos ha sido capaz de identificar la canción de primeras pese a que Roberto Leal les garantizaba que la conocían. La pareja estaba de lo más perdida y ha tenido que volver a escuchar un trozo más para identificar que se trataba de su amigo Miguel Bosé.

Alaska, al escuchar parte de la letra, ha elogiado su capacidad para escribir, pero no ha caído que se trataba de él hasta que, finalmente, ha conseguido resolver y bailar, junto a Mario, el ‘Bambú’ del artista. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

4-Rosco26f

¡A dos del bote! Javier acaricia los 184.000 euros en El Rosco y obliga a Alejandro a una remontada imposible

3-Panacota

A Javier, Alaska y Jorge Sanz se les atraganta la panacota en el ¿Dónde Están?

2-Asombra

“¡Qué maravilla!”: Javier asombra con su increíble poderío vocal en La Pista

1-Bambú
Mejores momentos | 26 de febrero

¡Duelo de pareja! Mario Vaquerizo y Alaska se dan ‘Bambú’ en La Pista

hermanos
Familia

Buscan a sus dos hermanos menores, para ser los 8 al completo: "Los queremos conocer"

menopausia
Mujer

Testosterona para aliviar la menopausia: "Mis orgasmos han sido más placenteros"

Cada vez son más mujeres que recurren a distintos métodos para que los efectos de la menopausia sean más leves. Conocemos un caso de una mujer que emplea la testosterona.

paloma
Novedades

Testigo de la situación que vive la hija de Marisa Porcel: "Se ha dado por vencida, lloraba"

La hija de la actriz Marisa Porcel se niega a abandonar la vivienda familiar. Hablamos con un íntimo amigo de la familia que confirma la situación precaria en la que viven.

abad

"Pago la hipoteca al asesino de mi hermana": familiar de Eva Abad, asesinada

tejero

Funeral de Antonio Tejero blindado: vigilantes de seguridad controlan el acceso

La confidencia de Susana Saborido a sus hijas

VÍDEO INÉDITO: La confidencia de Susana Saborido a sus hijas: “Tu padre es un Kínder bueno, siempre tiene sorpresa”

Publicidad