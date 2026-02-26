A Javier, Alaska y Jorge Sanz se les atraganta la panacota en el ¿Dónde Están?

El equipo azul se enfrentaba a un ¿Dónde Están? delicioso. Javier, Alaska y Jorge Sanz debían resolver un panel en el que había palabras relacionadas con un delicioso postre italiano: la panacota.

Pese a que la temática ha abierto el apetito de los tres integrantes, ninguno estaba consiguiendo desbloquear el panel. Todos estaban tan perdidos que lo máximo que han conseguido son dos aciertos consecutivos.

Finalmente se han tenido que conformar con dos únicas palabras marcadas en verde que había conseguido Jorge Sanz. ¡Dale a play al vídeo para revivir este tenso momento!