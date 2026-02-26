El Rosco | 26 de febrero
¡A dos del bote! Javier acaricia los 184.000 euros en El Rosco y obliga a Alejandro a una remontada imposible
El concursante ha estado cerca de llevarse el premio del programa en su tercer intento.
Los dos primeros cara a cara entre estos concursantes se han saldado con una victoria para cada uno. Por ello, en esta ocasión luchaban por desempatar esta circunstancia tratando de hacerse con un bote de 184.000 euros.
Ambos han hecho un primer turno idéntico, pero Javier ha comenzado a tomar la delantera con una tirada de diez aciertos. Desde ese momento, la igualdad ha campeado en El Rosco hasta el final.
Pese a que Alejandro ha conseguido seguir el rebufo de su rival, no ha logrado seguirle el ritmo. El jugador menos experimentado se ha plantado con 23 aciertos obligando al veterano a una remontada imposible.
El concursante ha tratado de igualar la gesta de su contrincante y esquivar así la Silla Azul, pero no ha sido capaz. Se tendrá que jugar su puesto en el próximo programa pese a haber hecho un Rosco increíble. ¡Haz click para volver a verlo!
