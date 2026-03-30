Laura Sánchez, alucinada con el pleno de Javier en el ¿Dónde están?: “¡Venga ya!”

Javier ha demostrado ser bueno en muchas pruebas en todo el tiempo que lleva en el programa. Sin ir más lejos, hoy ha completado la prueba de Palabras Cruzadas sin dar la opción de que Laura Sánchez jugase.

Lo que la actriz no se imaginaba era que en el ¿Dónde están? volvería a ocurrirle lo mismo. Javier ha sorprendido a todos completando el panel en tiempo récord después de que le llegase el turno.

“¡Venga ya!”, ha dicho Laura Sánchez muy sorprendida al ver que, otra vez, se quedaba sin disputar la prueba. Sin duda, hoy Javier contará con una buena cantidad de segundos en El Rosco gracias a su buen desempeño en las pruebas. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!