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Mejores momentos | 4 de noviembre

Juli Fábregas desata las risas en Pasapalabra con su arte para inventarse la letra

El actor ha tarareado, ha tratado de hacer que decía palabras en inglés, pero no ha convencido ni a Roberto Leal… ¡ni a su propia pareja!

Juli Fábregas desata las risas en Pasapalabra con su arte para inventarse la letra

Juli Fábregas desata las risas en Pasapalabra con su arte para inventarse la letra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Las canciones pueden tener muchas versiones, pero las que hace Juli Fábregas en Pasapalabra son completamente únicas. Deparan un momento siempre divertido, pero no le garantizan la victoria en La Pista. Y ha vuelto a ocurrir: su mezcla de tarareo, improvisación y mucho desparpajo ha terminado conquistando al plató.

Juli ha utilizado dos tácticas diferentes en su duelo contra Alejandra Osborne. Con el primer fragmento y con el verso de la letra, como no sabía de qué tema se trataba, ha optado simplemente por cantar la que le apetecía. Y después, cuando ya sí tenía clara la melodía, lo que ha hecho es improvisar la letra entre sonidos ininteligibles y supuestas palabras en inglés.

A pesar de la seguridad con la que cantaba, su actuación no ha logrado engañar a nadie. Ni a Roberto Leal, ni a una persona que le conoce especialmente bien: su propia pareja, Rocío, que forma parte del equipo de Pasapalabra. El colmo es que ni con el título que el presentador ha dado desordenado ha lograd ganar. ¡Revívelo en el vídeo!

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