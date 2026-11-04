Ángel Gutiérrez, excompañero de equipo de Jesús de Miguel: "No me quiero ni imaginar cómo estará su mujer y su niña"

Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife, fallecía ayer en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, tras una mortal entrada de un jugador del FC Andorra. Tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en pleno partido, ingresó en la UCI durante varias horas, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

Fue Jesús Owono, el portero del FC Andorra, el que, tratando de despejar un balón, impactó con su rodilla contra el pecho de Jesús de Miguel. Una entrada que resultó mortal y por la que De Miguel tuvo que ser atendido de inmediato.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ángel Gutiérrez, amigo y excompañero de Jesús de Miguel, que se ha mostrado roto ante la noticia. "Ayer fue un día duro", afirma, "ha sido un chico que lo ha peleado y lo ha conseguido".

Ángel ha querido acompañar en el dolor a la familia de Jesús de Miguel, que estaba en el campo en el momento del golpe. "No me quiero ni imaginar cómo estará su mujer y su niña", advierte Ángel. Un dolor que comparte todo el entorno del futbolista, aún incrédulo por su fallecimiento.