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Isabel Faya, exmujer de El Vaquilla: "Me utilizó para salir de la cárcel, me di cuenta de que todo fue una mentira"

En los años 90, Isabel Faya conoció a Juan José Moreno, conocido como El Vaquilla, uno de los delincuentes más famosos de nuestro país. Su amor por él le hizo llegar a arruinarse intentando sacarle de la cárcel y hoy recuerda aquella relación teñida de dolor y resentimiento.

Isabel Faya

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Sara Sanz Navarro
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Juan José Vaquilla fue más conocido como El Vaquilla, uno de los delincuentes más famosos de España. A los 10 años había robado su primer coche y, a los 13, internó ilegalmente en una cárcel por primera vez. Desde entonces, pasó la mayor parte de su vida entre rejas.

En los años 90, Isabel Faya, que entonces trabajaba en una editorial, contactó con él tras publicar un anuncio desde la cárcel en el que pedía colaboraciones para una revista. Fue entonces cuando surgió el amor entre ambos, que se casaron cuatro años después durante uno de los permisos penitenciarios de El Vaquilla.

Durante años, Isabel luchó por sacar a Juan José de la cárcel, llegando a arruinarse en el proceso. "Esta historia me costó la ruina absoluta, la pérdida de una casa", afirma Isabel Faya.

En 1995, el Gobierno le concedió a El Vaquilla el indulto parcial. Una libertad que, pese a que parecía el final del infierno de Juan José e Isabel, tan solo fue el inicio. A los pocos meses, El Vaquilla volvió a delinquir y se fue con otra mujer.

"Me utilizó para salir de la cárcel, me di cuenta de que todo fue una mentira", asegura Isabel Faya, "pero yo no me arrepiento de nada, por mi parte jamás le mentí y le doy las gracias por la lección aprendida".

Hoy, Isabel Faya recuerda la relación que la llevó a la ruina y la figura de un delincuente que ya ha pasado a la historia. ¡Dale al play para escucharla!

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