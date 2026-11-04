El alegato de los coaches de La Voz defendiendo a sus equipos: “Soy capaz de hacer la croqueta”

La Voz 2026 ha traído unos talents de altísimo nivel que se están dejando la piel gala tras gala. Unos concursantes que, amparados por sus coaches, pretenden llegar a la cima.

Ahora bien, solo uno de los equipos puede coronarse campeón y Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López han hecho el alegato más alocado posible en su defensa.

Y es que no bastaba con que dijeran que sus talents eran los mejores. Debían hacerlo con palabras concretas que no siempre casan igual de bien.

Lola lo ha tenido muy claro: “Mi equipo es la mejor escuela, todos tienen una energía muy bruja y la piel dura como un cocodrilo. Son puro fuego y tienen una energía imparable”.

El de Oviedo, por su parte, no lo ha tenido tan fácil. Sin embargo, Melendi se las ha arreglado para que todos los vocablos cuadraran: “Queridos amigos, no utilizaré una canción para comunicaros que mi equipo es el mejor para ganar, lo digo de corazón. Si no me creen, soy capaz de hacer la croqueta”.

Uno a uno, los coaches han demostrado que, además del don de la música, también tienen un desbordante ingenio.

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