Roberto Leal bromea con el motivo por el que Chenoa no regresa a Pasapalabra

Moisés ha vuelto a demostrar las dos cualidades que le convierten en un rival temible en La Pista: reflejos y buen oído. En realidad, la clave de este duelo musical en Pasapalabra ha sido el pulsador porque David también ha reconocido la canción con sólo el primer fragmento. El barcelonés se ha quedado flipado, y lo ha comentado, por la rapidez de su rival.

El pleno no se le ha escapado a Moisés uno de los temas más populares de Chenoa. Como ha sonado el inicio, el concursante ha tratado de recordar esa parte de la letra. Sin embargo, ha terminado cantando directamente el estribillo: “Cuando tú vas, yo vengo de allí…”.

Tras el acierto, Roberto Leal ha aprovechado la ocasión para recordar que la cantante fue madrina de la actual etapa de Pasapalabra. Estuvo en aquellos primeros programas, pero no ha regresado desde entonces, y el presentador ha bromeado con el motivo aludiendo precisamente a la canción que acababa de sonar. ¡No te lo pierdas en el vídeo!