Fernando Vilches: "Un maestro no puede tener dudas de ortografía" tras los suspensos en las oposiciones.

Laura es maestra interina de educación infantil. No puede vivir con vacantes de quince días o dos meses, necesita encontrar una plaza fija y por ello ha optado por opositar. Este es el tercer año que lo intenta, la protagonista asegura que salió con buenas sensaciones pero la realidad fue muy distinta.

Sacó un 0 en el apartado práctico y un 4.75 en la parte teórica. No puede dar crédito a este suceso. En general, la respuesta que le da su entorno es que puede que sea por faltas de ortografía pero en la copia de su examen ela asegura no ver ninguna además de haber escrito 12 folios de conocimiento. "Entiendo que la letra no sea legible" pero "que me lo digan" insiste la joven ante esta supuesta injusticia.

Pese a que ha solicitado una reclamación, no ha obtenido respuesta y, asegura que lo único que le queda por hacer es un recurso de alzada pero pueden tardar en contesatar entre uno y dos años.

Su madre es un pilar fundamental en su vida, nunca ha ido a reclamar ninguna nota de su hija, solo la ha acompañado a las opociones porque la "quiere y apoya", permanece a su lado cuando entra y cuando sale de los exámenes de la oposición porque a Laura también le aporta seguridad.

Un miembro del tribunal alega que "Muchas veces la gente reclama y tienen unas faltas de ortografía que así no se puede ser maestro" mientras reconoce que quieren a los mejores maestros para la enseñanza pública y que habría que ser "críticos con nosotros mismos".

La estudiante acepta que puede tener faltas pero cree que deberían comunicárselo o enseñarle los exámenes. Fernando Vilches, profesor de lengua, también considera que hay que mostrarlo. De todas formas, "Hay que leer" y "No puede tener el maestro dudas con la ortografía" remarca Vilches.

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