Mejores momentos | 14 de julio
Un chiste cortito... y “flojillo”: Manu Baqueiro improvisa al quedarse en blanco en La Pista
Detectando que las risas eran más escasas de lo esperado, Roberto Leal le ha echado un cable al actor: “Le ha dado su puntito de emoción”.
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La solución de Manu Baqueiro al no saber la canción en La Pista ha sido… ¡improvisar un chiste! En realidad, el actor se ha metido él solo en ese berenjenal. Además, se ha quedado sin hacer una triple victoria de plenos en esta visita a Pasapalabra, porque esta vez ha sido Ana Álvarez quien se ha hecho con el triunfo.
Los dos invitados han viajado al año 1968. “Ya me das miedo”, comentaba Ana. Sin embargo, el primer fragmento les ha dejado a ambos en blanco. Es más, por lo que acababa de sonar, Manu ha dicho: “Os puedo contar un chiste si queréis”. En realidad, no iba a hacerlo… pero, como ha dado la idea, Roberto Leal le ha preguntado si se sabía alguno “cortito”.
El actor ha tenido que improvisar, hasta el punto de que se ha quedado en blanco cuando iba a arrancar con uno. Finalmente, lo ha recordado y lo ha contado, pero sin generar tantas risas como se esperaba. Él mismo ha reconocido que era un chiste “flojillo” y Roberto ha salido en su rescate: “Le ha dado su puntito de emoción”. ¡Descúbrelo en el vídeo!
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