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Sobre la prueba final

Roberto Leal aclara una norma fundamental de AlaZ: "Por si alguien se ha extrañado en casa"

El presentador aprovechó lo ocurrido con una de las respuestas de David para explicar por qué era válida.

Roberto Leal aclara una norma fundamental de AlaZ: "Por si alguien se ha extrañado en casa"

Roberto Leal aclara una norma fundamental de AlaZ: "Por si alguien se ha extrañado en casa"

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La emoción de AlaZ no deja de crecer tarde tras tarde. Con la nueva prueba de Pasapalabra ya plenamente integrada en la rutina de concursantes y espectadores, cada duelo sigue dejando detalles que ayudan a entender mejor sus reglas. Precisamente una respuesta de David en uno de los últimos duelos sirvió para que Roberto Leal hiciera una aclaración: "Por si alguien se ha extrañado en casa".

El presentador aprovechó el momento para resolver cualquier duda y explicar por qué la palabra dada por el concursante era completamente válida dentro de la dinámica del juego. A la pregunta "Natural de Zaragoza", David dijo "zaragozana". La Z se tiñó de verde, aunque la palabra que los espectadores vieron completarse en los huecos fue "zaragozano".

Tras esa jugada, Roberto decidió detenerse unos segundos para ofrecer una explicación clara y evitar confusiones sobre el criterio que aplica AlaZ en este tipo de casos. El presentador aclaró que el género en masculino o femenino es "igualmente correcto". En casos así, ambas respuestas son válidas. ¡Dale al play!

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