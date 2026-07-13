Sobre la prueba final
Roberto Leal aclara una norma fundamental de AlaZ: "Por si alguien se ha extrañado en casa"
El presentador aprovechó lo ocurrido con una de las respuestas de David para explicar por qué era válida.
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La emoción de AlaZ no deja de crecer tarde tras tarde. Con la nueva prueba de Pasapalabra ya plenamente integrada en la rutina de concursantes y espectadores, cada duelo sigue dejando detalles que ayudan a entender mejor sus reglas. Precisamente una respuesta de David en uno de los últimos duelos sirvió para que Roberto Leal hiciera una aclaración: "Por si alguien se ha extrañado en casa".
El presentador aprovechó el momento para resolver cualquier duda y explicar por qué la palabra dada por el concursante era completamente válida dentro de la dinámica del juego. A la pregunta "Natural de Zaragoza", David dijo "zaragozana". La Z se tiñó de verde, aunque la palabra que los espectadores vieron completarse en los huecos fue "zaragozano".
Tras esa jugada, Roberto decidió detenerse unos segundos para ofrecer una explicación clara y evitar confusiones sobre el criterio que aplica AlaZ en este tipo de casos. El presentador aclaró que el género en masculino o femenino es "igualmente correcto". En casos así, ambas respuestas son válidas. ¡Dale al play!
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