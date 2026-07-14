Dos hermanos gemelos de 11 años aparecen muertos tras ahogarse en el río

Dos hermanos gemelos de 11 años han sido hallados muertos en el río Ter, a la altura de Manlleu en Girona, después de permanecer desaparecidos durante más de 20 horas. Los menores estaban siendo buscados desde la tarde de ayer, cuando no regresaron a casa.

La investigación sigue abierta, aunque las primeras hipótesis apuntan a un trágico accidente. Según las primeras informaciones, los niños habrían salido a jugar al fútbol y, posteriormente, se habrían introducido en el río para refrescarse. En ese momento, las fuertes corrientes podrían haberles impedido salir del agua.

Los cuerpos fueron localizados en la orilla del río, arrastrados por la corriente. El periodista de El Caso, Guillén Ramos Salvat, ha señalado que todo apunta a un accidente, ya que los cadáveres no presentan heridas ni signos de violencia.

Los menores debían regresar a casa a las 21:00 horas. Al no hacerlo, su madre presentó la denuncia de desaparición alrededor de la 1 de la madrugada. Desde ese momento se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la policía acuática, drones y otros equipos de emergencias, hasta el trágico hallazgo de los dos hermanos.

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