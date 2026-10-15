“Horroroso”: la sensación del equipo azul tras dejar a medias su Palabras Cruzadas

Con sensación de impotencia. Así se han quedado en el equipo azul, concretamente Marta Hazas y Ramón Freixa, por cómo les ha ido en este Palabras Cruzadas. Su panel se ha quedado a medias, y eso que David ha conseguido sacar la mitad de las respuestas. Sin embargo, los invitados han reaccionado de forma unánime: “Horroroso”.

El panel estaba dedicado a personajes famosos nacidos en 1967. Sin embargo, se ha torcido desde la primera pregunta, cuando Marta no ha encontrado el apellido de Julia Roberts pese a tener en mente a la actriz protagonista de películas como Pretty woman. Después, han llegado hasta tres fallos más, hasta que al fin David ha sacado el primer acierto.

Se han sucedido nuevos fallos, hasta que el turno ha regresado el concursante y ha despejado la mitad de las respuestas. Sin embargo, el equipo ha dejado cuatro sin resolver. Tanto Marta como Ramón han lamentado no haber podido ayudar más, lo que también es un reflejo del gran compromiso de los invitados con los concursantes. ¡Dale al play!