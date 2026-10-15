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EN TIERRA LEJANA
El inesperado sacrificio de Sadakat por Alya En tierra lejana: un ataque a los Albora termina en tragedia
La madre de Cihan ha arriesgado su vida para salvar a su nuera durante un violento asalto a la mansión. Su gesto demuestra cuánto ha cambiado su relación.
El caos se ha desatado En tierra lejana cuando decenas de hombres, enviados por Ecmel, han atacado la mansión de los Albora. Sadakat y Alya han empuñado sus armas para defender a la familia mientras los disparos se sucedían.
La llegada de Cihan ha permitido expulsar a casi todos los atacantes, pero uno de ellos ha apuntado directamente a Alya. En ese instante, Sadakat se ha interpuesto para protegerla y ha recibido un disparo. La joven se ha quedado conmocionada ante el sacrificio de quien durante tanto tiempo la había rechazado. ¿Logrará sobrevivir?