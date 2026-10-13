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AlaZ | 13 de octubre

“Todas las mías las fallo”: la maldición de David regresa en martes 13 para caer contra Moisés en AlaZ

El concursante barcelonés ha tropezado con una pregunta sobre ciencia, un fallo que le ha pesado especialmente siendo bioquímico.

“Todas las mías las fallo”: la maldición de David regresa en martes y 13 y cae contra Moisés en AlaZ

“Todas las mías las fallo”: la maldición de David regresa en martes y 13 y cae contra Moisés en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Algunos fallos adquieren incluso más protagonismo que los aciertos en AlaZ. Ocurrió en el pasado programa con el malentendido de Moisés entre jarro y jarra. Le costó la derrota, como a David en este duelo fallar con una pregunta sobre su terreno, la ciencia. “Todas las mías las fallo”, ha lamentado, pues hay que recordar que es bioquímico. Este error ha cambiado el guion de un duelo que el barcelonés había comenzado con más segundos gracias a su pleno en el ¿Dónde Están? gracias a Bustamante y al pinchazo de su rival con Bisbal.

Triple dosis de David en el ¿Dónde Están?: Trigo acierta con Bustamante y Moisés pincha con Bisbal

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Hasta el tropiezo, David iba lanzado en la prueba, pues acababa de firmar una jugada de trece aciertos seguidos. Ha sido en su siguiente turno cuando, en la R, ha respondido “retículo” y, tras ver que la letra se teñía de rojo, se ha dado cuenta de que era “ribosoma”. Él mismo ha reconocido su maldición con ciertos términos científicos que, como incluso ha demostrado, tiene muy dominados.

Pese a este error, el barcelonés ha seguido yendo por delante en el marcador. Moisés ha ido siempre por detrás, hasta que ha visto que su rival llegaba a los 22 aciertos y se plantaba. Las tornas han cambiado y esta vez ha sido el riojano quien ha conseguido el empate… y que supiera a victoria. ¡Disfruta de este emocionante AlaZ en el vídeo!

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