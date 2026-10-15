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Susanna Griso o Paco González, entre los próximos invitados de El Hormiguero

Durante la semana, Pablo Motos recibirá a varios referentes de diferentes sectores.

Susanna Griso o Paco González, entre los próximos invitados de El Hormiguero

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El Hormiguero no para y, para asegurarse una semana más de emociones fuertes, Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los siguientes invitados con los que tendrá el placer de charlar.

Lunes: Pepe Navarro y Flo

Empezamos la semana con la visita de Pepe Navarro y Florentino Fernández, Flo, con los que vamos a hablar sobre el documental “El otro Chiquito” que ya está disponible en Movistar Plus. Con ellos charlaremos también del éxito televisivo que compartieron a mediados de los 90 y de sus mejores vivencias juntos.

Pepe Navarro y Florentino Fernández
Pepe Navarro y Florentino Fernández | antena3.com

Martes: Lucía Caraballo y Leonor Watling

Nos vienen a ver las actrices Lucía Caraballo y Leonor Watling para hablarnos de La maleta, la nueva película que protagonizan y que se acaba de estrenar en cines. Se trata de una comedia de acción, donde dos jóvenes, que se acaban de conocer en un vuelo, cogen por error una maleta que no es la suya al acabar el trayecto y que resulta ser de unos terroristas.

Lucía Caraballo y Leonor Watling
Lucía Caraballo y Leonor Watling | antena3.com

Miércoles: Susanna Griso

Viene a vernos nuestra compañera, la periodista Susanna Griso. Al frente desde más de dos décadas del veterano magacín matinal “Espejo Público” de Antena 3, con la presentadora vamos a hablar de toda la actualidad política que tenemos por delante, en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Susanna Griso
Susanna Griso | antena3.com

Jueves: Paco González

Recibimos al periodista deportivo Paco González. Con él vamos a hablar de su paso atrás en la primera línea de la radio y de su dilatada trayectoria, que suma casi cuatro décadas, desde su comienzo con 25 años al frente de Carrusel Deportivo.

Paco González
Paco González | antena3.com
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