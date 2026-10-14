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Mejores momentos | 14 de octubre

“¿Se puede contar?”: el divertido mensaje del aspirante a David al terminar la Silla Azul

Roberto Leal se ha fijado en que José, al despedirse del concursante, le ha dicho algo al oído que ni han logrado captar los micrófonos.

El divertido mensaje del aspirante a David al terminar la Silla Azul

“¿Se puede contar?”: el divertido mensaje del aspirante a David al terminar la Silla Azul

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David ha vuelto al equipo azul tras su derrota en el pasado AlaZ. Al comenzar este programa, ha tenido que pasar por la Silla Azul para ganarse su permanencia en su tarde número 134 en Pasapalabra. Lo ha conseguido ante un aspirante, José, que ha jugado muy bien a pesar de que han llegado a traicionarle los nervios.

Al terminar la prueba, José ha felicitado a David y se ha despedido de él diciéndole algo al oído. Los micrófonos no han llegado a captarlo, pero Roberto Leal sí se ha fijado en el detalle y ha querido que el propio concursante resolviera esta curiosidad. “¿Se puede contar?”, le ha preguntado el presentador.

David no ha tenido problema en revelar el mensaje. Tenía mucho que ver con el gesto que hace con las manos en el ¿Dónde Están? y con un icónico personaje televisivo. ¡Dale al play y descúbrelo!

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