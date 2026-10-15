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CRISIS EN CEUTA

El polígono de El Tarajal, el nuevo polvorín de Ceuta: "Tenemos un Gobierno que nos ha dejado tirados"

Miles de migrantes continúan asentados en el polígono de El Tarajal en Ceuta, uno de los últimos campamentos que no han sido desalojados con motivo de la visita de los Reyes de España.

Ceuta

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La visita del rey Felipe VI y la reina Letizia en Ceuta esta semana ha conseguido devolver algo de normalidad a Ceuta. La ciudad se ha limpiado casi por completo y algunos campamentos de migrantes como el de la playa del Trampolín han sido desalojados.

Sin embargo, hay algunos puntos de la ciudad que no han logrado volver a la normalidad, ni siquiera ante la visita de los Reyes. Uno de los principales ahora mismo es el polígono de El Tarajal, donde aún hay miles de personas acampadas.

"Se han trasladado aquí y están por todas las calles", afirma una de las vecinas del polígono, "tenemos un Gobierno que nos ha dejado completamente tirados, esa normalidad es subjetiva".

Ceuta ha logrado algo de normalidad en los últimos días, pero los vecinos aseguran que están fuera de lograrla por completo. ¿Cuándo volverá Ceuta a ser lo que era?

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